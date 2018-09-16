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Trabzonlular, Yayla Şenliği'nde doyasıya eğlendiler

Sakarya Trabzonlular Derneği Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Geleneksel Yayla Şenliği gerçekleştirildi.

Sakarya Trabzonlular Derneği Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Geleneksel Yayla Şenliği gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan şenliğe katılan vatandaşlar doyasıya eğlendi.


Sakarya Trabzonlular Derneği Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Geleneksel Yayla Şenliği, Sakarya Ağasar Şalpazarılılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin de katkılarıyla Serdivan Esentepe Kırcaali Yaylası'nda gerçekleştirildi. Şenliğe katılan yüzlerce vatandaşlar yaylada buluşarak, ünlü sanatçıların hareketli şarkıları eşliğinde doyasıya ve gönüllerince eğlendi. Esentepe Kırcaali yaylasında Temel ve Dursun'un sunumuyla başlayan yayla şenliğine katılan sanatçılar; Cimilli İbo, Kont Adnan, Meryem Akyüz, Oflu Kadir, Ali Akkurt ve İlkay Cinemre türküleri ile sevenlerini coşturdu.


Şenlikte bir konuşma yapan Sakarya Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Vekili Prof. Dr. Fehmi Çelebi, "Derneğimizin faaliyet alanı hizmet binası ile sınırlı kalmamıştır. Gönül coğrafyası sınır tanımamaktadır. Derneğimiz gün geldi bir hemşehrimizin ihtiyacını gidermeye çalıştı, gün geldi il bazında sevinci, elem ve kederi hemşehrileri ile paylaştı. Gün geldi Dünya'nın bir ucundaki acıya ortak olmaya koştu. Sakarya'da yaşayan Trabzonlular Sakarya ile bütünleşmiş durumdadır. Burada üretiyor, burada tüketiyor, burada yatırım yapıyoruz. Gelenek ve göreneklerimizi, kültürümüzü yaşarken şehrin mozaiğine uyumlu bir renk katmaya çalışıyoruz. Şehrimizin değerini artırmaya gayret ediyoruz. Farklı illerden gelerek aramıza katılan misafirlerimiz ve sanatçılarımız var. Hep birlikte içeriği zengin eğlencesi bol bir günü birlikte yaşayacağız. Bu günü kazasız belasız yaşamamızı diliyorum" dedi.

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