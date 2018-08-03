Kaza, Akyazı ilçesi D-100 karayolu Ormanköy Kavşağı trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Akyazı istikametinden Adapazarı istikametine gitmekten olan H.Ö. yönetimindeki 54 FB 628 plakalı kamyonet, trafik ışıklarında durmakta olan 81 AY 044 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Kaza sonucu otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Akyazı İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.