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03 Ağustos 2018 17:00

Trafik ışıklarında duran otomobile kamyonet çarptı: 3 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-100 karayolunda trafik ışıklarında duran otomobile arkadan kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Trafik ışıklarında duran otomobile kamyonet çarptı: 3 yaralı

03 Ağustos 2018 17:00


Kaza, Akyazı ilçesi D-100 karayolu Ormanköy Kavşağı trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Akyazı istikametinden Adapazarı istikametine gitmekten olan H.Ö. yönetimindeki 54 FB 628 plakalı kamyonet, trafik ışıklarında durmakta olan 81 AY 044 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Kaza sonucu otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Akyazı İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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