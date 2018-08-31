Kayseri-Niğde karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında içerisinde uzman erbaşların bulunduğu 28 EH 365 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan Mehmet S., Gökay Ö. ve Özgen Özgen olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Uzman Erbaş Özgen Özgen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sakarya’ya uğurlanan Özgen’in cenazesi, Hacı Murat Mahallesi’ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından Yunus Paşa Camii’ne dualarla getirildi. Özgen’in yakınları camide taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına Sakarya Vali Yardımcısı Bekir Dınkırcı, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İl Garnizon ve 7. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Taraklı Kaymakamı Cihat Koç, Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Işıksu, askeri erkan, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Özgen’in cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Taraklı İlçe Mezarlığına defnedildi.