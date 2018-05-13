Trafikte bisikletlilere dikkat çekebilmek için pedal çevirdiler

Geleneksel Bisiklet Turunda, trafikte bisikletlilere dikkat çekebilmek için yaklaşık bin kişi pedal çevirdi.

Trafik Haftası dolayısıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği işbirliği ile bir etkinlik düzenlendi. Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen ve Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu öncülüğünde Demokrasi Meydanı’ndan başlayan 6. Geleneksel Bisiklet Turu, Serdivan Trafik Park’ta son buldu. Etkinliğe, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu başta olmak üzere; İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel’in ve çok sayıda bisikletsever katıldı. Etkinliğe bisikletleriyle katılanlar çeşitli hediyelerle de buluştu.

Serdivan Trafik Park’ta son bulan tur sonrasında açıklama yapan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya’nın bisiklet sporuna uygun düz bir alana sahip olduğunu söyledi. Balkanlıoğlu ayrıca Anneler Günü dolayısıyla tüm annelere tebriklerini ileterek, "Her yere bisikletle rahatlıkla ulaşılabilir. Trafik sorununa güzel bir çözüm aynı zamanda son derece güzel bir spor. Bugünkü etkinlik, trafik kurallarına uymak istemeyen bisikletleri yok sayan, yolları sadece babasının malı olduğuna inanan sürücülere bir hatırlatma olsun. Bu trafikte bu yollarda bisikletliler de var yayalar da var. Buna dikkat etsinler, kazaya belaya yol açmasınlar. Kendileri de hayat boyu sürecek bir pişmanlık yaşamasınlar, kimseye de bu üzüntüyü yaşatmasınlar" dedi.