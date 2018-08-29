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29 Ağustos 2018 16:58

Trafikte tartışma kötü bitti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Trafikte tartışma kötü bitti

29 Ağustos 2018 16:58


Kaza, Adapazarı - Karasu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erenler ilçesi istikametine giden iki otomobilin sürücüleri, iddiaya göre trafikte yaşadıkları sıkıntı sebebiyle araçların içinden birbiriyle tartışmaya başladı. Tartışma büyünce iki sürücü araçlarını durdurdu. Bu sırada araçların arkasından seyreden başka bir sürücüsü de durumu fark edince yavaşladı.


Bu sırada araçların en arkasından gelen otomobilin sürücüsü araçların yavaşladığını fark edemeyince panelvana arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atarak orta refüje savrulan otomobil ters bir vaziyette kaldı. Kaza sonucu ters dönen otomobildeki bir kişi yaralandı. Kazayı gören sürücüler hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Takla atan araç ile panelvan, kaza sonrası çekiciyle bulundukları yerden kaldırılması sonrası trafik tekrardan normale döndü.




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