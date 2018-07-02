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02 Temmuz 2018 15:52

Trafoda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan bir elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Trafoda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

02 Temmuz 2018 15:52

Yangın sonucu hasar alan trafo bölgeyi bir süre elektriksiz bıraktı.


Yangın, Erenler ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Erenler Merkez Camii önünde bulunan elektrik trafosunda çıktı. Trafodaki hasar nedeniyle bölgede bir süre elektrik kesintisi yaşandı. Cami önünde bulunan elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Trafodan çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu hemen Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine elektrik firması ve itfaiye ekipleri geldi. Elektrik firması ekiplerince bölgedeki elektrik kesildikten sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangın sonucu trafoda oluşan hasar nedeniyle bölgede bir süre elektrik kesintisi yaşandı.


Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.




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