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25 Haziran 2018 13:05

Traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması neticesi meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

25 Haziran 2018 13:05


Kaza, Hendek ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi bölgesi içerisinde seyir halinde olan 54 B 5753 plakalı otomobil ile 54 KL 423 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç sürücüsü de yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücüler Emre A. (23) ve Rahmi A. (48) Hendek İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Her iki araçta da büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.




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