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Traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti


Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesi Yeni Mahalle mevkiinde dün saat 17.30 sularında, M.G. idaresindeki 54 FF 865 plakalı traktörün çamurluğunda yolculuk yapan 51 yaşındaki Yusuf Sakacı, römorkun çeki demirinin olduğu bölümden kopmasıyla sallanmaya başlayan traktörün üzerinden dengesini kaybederek yere düştü. Traktör tekerinin altında kalan Yusuf Sakacı ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karasu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Sakacı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Polis ekipleri kazayla ilgili olarak soruşturma başlatırken, Sakacı öğle namazına müteakip Manavpınar Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Manavpınar Mahalle mezarlığına defnedildi.

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