Trap Milli Takımı’na Büyükşehirli antrenör

Milli sporcu ve antrenör Saliha Kurteş, Dünya Kupası’nda gençlerle birlikte yer alacağı için mutlu olduğunu ifade ederek 22-29 Haziran tarihleri arasında Almanya’da gerçekleştirielcek Dünya Kupası’nda bayrağı göndere çekmek için çalışacaklarını söyledi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Milli sporcu ve antrenör Saliha Kurteş, “Büyükşehir Belediyespor Avcılık ve Atıcılık Takımı’nın 3 yıldır antrenörlüğünü yapıyorum. Kısa sürede pek çok başarıya, ulusal ve uluslararası şampiyonluklara imza attık. Şimdi genç milli takımın başarısı için mücadele edeceğiz. Gururluyuz. İnşallah Almanya’daki Dünya Kupası’nda ülkemizin bayrağını göndere çekmek için çalışacağız” diye belirtti.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, “Büyükşehir Belediyesi Trap Antrenörümüz Saliha Kurteş, Genç Milli Takım Trap Antrenörlüğü görevine layık görüldü. Hocamızla gurur duyuyoruz. Hocamız, Türkiye’de Avcılık ve Atıcılık üzerine antrenörlük yapan tek kadın. Kariyerinde birçok başarıya imza atan Saliha hocamızı tebrik ediyor, Milli Takımlar birlikte katıldığı kupada başarılar diliyoruz” dedi.