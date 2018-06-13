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13 Haziran 2018 14:49

Trap Milli Takımı’na Büyükşehirli antrenör

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atıcılık ve Avcılık Takımı Antrenörü Saliha Kurteş, Genç Milli Takım Antrenörlüğüne getirildi.

Trap Milli Takımı’na Büyükşehirli antrenör

13 Haziran 2018 14:49


Milli sporcu ve antrenör Saliha Kurteş, Dünya Kupası’nda gençlerle birlikte yer alacağı için mutlu olduğunu ifade ederek 22-29 Haziran tarihleri arasında Almanya’da gerçekleştirielcek Dünya Kupası’nda bayrağı göndere çekmek için çalışacaklarını söyledi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Milli sporcu ve antrenör Saliha Kurteş, “Büyükşehir Belediyespor Avcılık ve Atıcılık Takımı’nın 3 yıldır antrenörlüğünü yapıyorum. Kısa sürede pek çok başarıya, ulusal ve uluslararası şampiyonluklara imza attık. Şimdi genç milli takımın başarısı için mücadele edeceğiz. Gururluyuz. İnşallah Almanya’daki Dünya Kupası’nda ülkemizin bayrağını göndere çekmek için çalışacağız” diye belirtti.


Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, “Büyükşehir Belediyesi Trap Antrenörümüz Saliha Kurteş, Genç Milli Takım Trap Antrenörlüğü görevine layık görüldü. Hocamızla gurur duyuyoruz. Hocamız, Türkiye’de Avcılık ve Atıcılık üzerine antrenörlük yapan tek kadın. Kariyerinde birçok başarıya imza atan Saliha hocamızı tebrik ediyor, Milli Takımlar birlikte katıldığı kupada başarılar diliyoruz” dedi.




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