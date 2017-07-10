Trap tutkunları bu yarışmada buluştu

Trap Yarışması, İl Ormanı Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atış Poligonu’nda yapıldı.

Adapazarı Belediyesi’nin Atıcılık sporunu sevdirmek ve şehri bu alanda tanıtmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği Trap Yarışları, bu yıl da Arifiye İl Ormanı Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü atış poligonunda gerçekleştirildi. Bu yıl 8.si düzenlenen yarışmalara Sakarya ve farklı illerde toplam 75 sporcu katıldı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği yarışlara, Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Özkan Gümülcineli, Spor Şube Müdürü Murat Acar, Arifiye İlçe Spor Müdürü Sebahattin Karakoç, Atıcılık İl Temsilcisi Saliha Kurteş, Sakarya Avcılar ve Atılcılar Dernek Başkanı Metin Güvenir, Hendek Avcılar ve Atıcılar Dernek Başkanı Yavuz Korkmaz katıldı. Yarışmaya katılan tüm sporculara teşekkür eden Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Özkan, Gümülcineli, dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Genç Avcı Erkekler Kategorisinde birinci Taha Yasin Korkmaz, ikinci Şefik Enes Gül, üçüncü Mehmet Güven olurken, Avcı Kategorisinde birinci Ural Gündönüm, ikinci İsmail Volkantaş ve üçüncü Şenol Nalbant oldu. Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmaya katılan tüm vatandaşlara Adapazarı Belediyesi tarafından pilav ve ayran ikramı yapıldı.