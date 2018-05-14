Trap tutkunları bu yarışmada buluştu

Trap Yarışması, İl Ormanı Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atış Poligonu’nda yapıldı.

Adapazarı Belediyesi’nin Atıcılık sporunu sevdirmek ve şehrimizi bu alanda tanıtmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği Trap Yarışları, bu yıl da Arifiye İl Ormanı Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü atış poligonunda gerçekleştirildi. Bu yıl 9.ncusu düzenlenen yarışmalara Sakarya ve farklı illerde toplam 170 atıcı katıldı.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği yarışlara, Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, Atıcılık Milli Takım Antrenörü ve Sakarya Atıcılık İl Temsilcisi Saliha Kurteş, Sakarya Avcılar ve Atılcılar Dernek Başkanı Sadıl KURDEŞ, Sakarya Merkez Avcılar ve Atıcılar Dernek Başkanı Sedat Bıçakçı ile Hendek Avcılar ve Atıcılar Dernek Başkanı Yavuz Korkmaz katıldı. Yarışmaya katılan tüm sporculara teşekkür eden Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, dereceye giren sporcuları tebrik etti. Yarışma Veteranlar, Avcılar ve Genç Atıcılar kategorisinde olmak üzere 3 kategoride yapıldı.

Avcı Kategorisinde birinci Ümit Karayaka, İkinci Ural Göndönüm, Üçüncü Seyfettin Türk, Genç Avcı Kategorisinde birinci Şefik Enes Gül, İkinci Mehmet Gürel ve üçüncü Ahmet Gürel olurken, Veteran Avcı Kategorisinde birinci Sedat Bıçakçı, ikinci Avdil Kurteş ve üçüncü Recep Yıldız oldu. Yarışma sonunda dereceye girenlere Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer tarafından verildi. Yarışmaya katılan tüm atıcılara ve izleyicilere Adapazarı Belediyesi tarafından pilav ve ayran ikramı yapıldı.