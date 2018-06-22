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22 Haziran 2018 15:26

Tüfekle vurularak öldürülen imam son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde tüfekle vurularak öldürülen cami imamı Ahmet Güldü, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Tüfekle vurularak öldürülen imam son yolculuğuna uğurlandı

22 Haziran 2018 15:26

Hayatını kaybeden Ahmet Güldü’nün cenaze namazını, 25 yıldır imamlık yaptığı camide imam kardeşi kıldırdı.


Dün meydana gelen olayda İ.T. isimli şahıs tarafından tüfekle vurularak öldürülen Erenler ilçesi Bekirpaşa Mahallesi Camii imamı Ahmet Güldü için Bekirpaşa Mahallesi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene imam Güldü’nün çocukları Yusuf (28), Yunus (13) ve kızı Ayşe, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Hayatını kaybeden Ahmet Güldü’nün 25 yıldır imamlık yaptığı camide cenaze namazı, imam kardeşi Cemal Güldü tarafından kıldırıldı. Gözyaşlarının sel olduğu namaz sonrasında Güldü’nün cenazesi, mahallelinin isteği üzerine Çaykışla Camii’nde kılınacak ikinci cenaze namazı sonrasında Çaykışla Mezarlığı’na defnedilecek.



Olay


Olay, dün saat 18.00 sıralarında Erenler ilçesi Bekirpaşa Mahallesi Söğüt Caddesi üzerinde meydana geldi. 65. Sokak’ta ikamet eden İ.T.’nin evine giden imam Ahmet Güldü, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı İ.T. tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybetmişti. Cinayet zanlısı İ.T. mahalleden Özel Harekat polislerinin zırhlı aracıyla çıkarılarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.T. adliyeye sevk edildi.




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