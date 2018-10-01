TÜGVA'dan Başkan Dişli'ye ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sakarya İl Temsilcisi Akif Adnan Dizer Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'yi ziyaret ederek, vakıf çalışmaları hakkında bilgi verdi.

TÜGVA Sakarya İl Temsilcisi Akif Adnan Dizer, vakfın kurulmasının temel misyon ve vizyonunun; vatana, millete, ümmete hayırlı bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi. Dizer, “TÜGVA, Türkiye'nin geleceğinde çok kritik bir görev üstlenerek, gençlerin yerli ve milli bir tavır kazanmalarını sağlamak gibi ciddi sorumluluklarla hareket eden bir vakıftır. Geleceğe yatırımı ancak gençlerimizi destekleyerek, onların önünü açarak yapmış olacağız. Bu nedenle gençlere yönelik eğitim programları düzenliyoruz. Yaz okulunda bine yakın orta okulu öğrencimize eğitim verdik. Gençlere yönelik yönetici okulu eğitimlerimize başlıyoruz. Gelecekte özüne dönük tarihini bilen iyi bir nesil yetiştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Yapılan ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Dişli ise, “Gençlerimizin böyle ülkeye faydalı işlerle uğraşması bizi de mutlu ediyor. Güven veriyor. Geleceğe daha güvenle bakıyoruz. Milli bir şuurla çalışan siz gençlerimizin imkan verdiği ölçüde her zaman yanınızda olacağımızın bilinmesini istiyoruz” diye konuştu.