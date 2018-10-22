Turizm okuyan öğrenciler Sakarya'yı keşfetti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü yeni eğitim-öğretim yılında Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu'nu kazanan ve Sakarya'ya gelen öğrencilere tanıtım gezisi düzenledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu'nu kazanıp şehre yeni gelen öğrencilere yönelik şehir tanıtım gezisi düzenledi. Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu ile beraber düzenlenen geziye, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Aşçılık programı ve Turizm Animasyon programı öğrencileri katıldı. İlk olarak şehrin kuzey ve güney tarafındaki doğal güzelleri gezen öğrenciler burada Acarlar Longozu, Poyrazlar Gölü, Karasu-Kocaali Sahilleri, Maden Deresi, Tarihi Taraklı ve Alifuatpaşa Bayezid Köprüsü'nü yakından görme şansını elde etti. Tanıtım gezisi daha sonra Tarihi Çark, Maltepe Park ve Adakule ile Ofis Sanat Merkezi ziyaretleri ile sona erdi.

Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Sakaryamız denizi, gölleri, yaylaları, akarsuları ve ormanları ile ülkemizin en güzel illerinden bir tanesidir. Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi İpek Yolu üzerinde bulunması hasebiyle görülmesi gereken kültürel zenginliklere de sahiptir. Müdürlüğümüz olarak Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin Turizm Meslek Yüksekokulu'nu kazanıp ilimize gelen öğrencilere şehrimizi tanıtmak için bir gezi düzenledik. Öğrencilerimiz Sakarya'mızın birçok doğal ve kültürel güzelliğini yakından görmüş oldular. Düzenlediğimiz gezinin öğrencilerin okuduğu şehri daha yakından tanımalarına yardımcı olacağını düşündük. Düzenlediğimiz geziye desteklerinden dolayı Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu'na, Karasu Meslek Yüksekokulu'na, Geyve Meslek Yüksekokulu'na, Taraklı Belediyesi'ne ve Karasu Belediye'ne teşekkür ederiz. Gezi ve tanıtım etkinliklerimizin yelpazesini genişleterek sürdürmeyi hedefliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Denizli'den Sakarya'ya okumaya gelen ve gezide bulunmaktan memnun olduğunu belirten Hazal Tüfekçioğlu, “Sakarya gerçekten çok güzel bir şehir, burada okumak bir ayrıcalık. Geziyi tertip eden Büyükşehir Belediyemize ve okulumuza ayrıca teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyona dahil olmuş olmaktan dolayı mutluyum” dedi.

Rize'den Sakarya'ya okumaya gelen ve Sakarya'nın tabiat harikası bir şehir olduğunu vurgulayan Atakan Mert ise, “Sapanca ilçesinde okuyoruz, her taraf yeşil memleketimi aratmıyor doğrusu. Tabi Sakarya'nın artıları çok; özellikle Acarlar Longozu müthiş bir yer olduğunu bu gezide görmüş olduk; sadece yeşil değil aynı zamanda bir tabiat harikası. ADAKULE bu şehir için bir kazanç olmuş Sakarya'ya genel bir bakış atmak isteyenler mutlaka uğramalı” diye konuştu.