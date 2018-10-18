İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk Bilim İnsanı Dr. Umut Yıldız NASA'dan konferansa katıldı

Sakarya Üniversitesi’nin düzenlendiği konferansa Türk Bilim İnsanı Dr.

Sakarya Üniversitesi'nin düzenlendiği konferansa Türk Bilim İnsanı Dr. Umut Yıldız, NASA'dan seslendi.


Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü'nün düzenlediği bir konferansa NASA'da görev yapan Türk bilim insanı Dr. Umut Yıldız konuşmacı olarak katıldı. Dr. Umut Yıldız SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen “Kariyer ve Gelecek” adlı konferanstaki konuşmasını NASA'dan telekonferans aracılığıyla yaptı. NASA'ya ait Jet Propulsion Laboratory (JPL) adlı birimde derin uzay iletişimi ve astrofizik alanlarında araştırmacı olarak görev yapan Dr. Umut Yıldız, öğrencilere evren, güneş sisteminin ve insanlığın oluşumu, evrende başka akıllı canlıların olup olmadığı ve gezegenlerin yapısı gibi merak edilen konularda açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında NASA'da yaptığı çalışmalarını anlatan bir sunum yapan Dr. Umut Yıldız, ardından uzay çalışmaları ve Mars keşiflerinde ulaşılan son gelişmeler hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Dr. Yıldız, konuşmasında Mars'a yapılması planlanan insanlı yolculuk ve Mars'a yerleşme planlarını da anlattı.


Sanal'da olsa Sakarya'daki öğrencilerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Dr. Umut Yıldız, öğrencilerle fiziki olarak da bir araya gelmek istediğini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.