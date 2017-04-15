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15 Nisan 2017 17:07

Türk-İş Başkanı Atalay, basın mensuplarıyla bir araya geldi

İş Genel Başkanı Ergün Atalay Sakarya’da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türk-İş Başkanı Atalay, basın mensuplarıyla bir araya geldi

15 Nisan 2017 17:07


Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk-İş’e bağlı sendika temsilcileriyle birlikte basın temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Ergün Atalay yaptığı açıklamada, “Gücümüzün yettiği kadar koşmaya çalışıyoruz. Ben ne bir partinin delegesi oldum ne de üyesi oldum. Bir partiye aday dahi olmadım. Siyasetin içinde de hiçbir zaman olmadım. Cumhurbaşkanımız cenazemde ve mutlu olduğum günlerde hep bana destek oldu. Öyle bir bağımız var. Ben Türk-İş’in 18 yıldır başkanıyım. Türk-İş’i adam gibi yönetirsen güçlü bir kurumdur. 4 milyon üyesi var” dedi.



“Allah bu ülkeyi muhafaza etti”


15 Temmuz gecesi Allah ülkeyi koruduğunu belirten Başkan Atalay, “15 Temmuz’u birlikte yaşadık. Bizim o gece 6 tane şehidimiz var. 21 tane işçi yaralımız var. O günden sonra 9 ay geçti. Süreç bitmedi. Süreç devam ediyor. İlk fırsatta bunlar başka işler çıkartırlar. Milli eğitim ve Diyanet mükemmel olursa işler mükemmel olur. Biz bunları neden görmedik. Bunlar PKK ile ortaklaşa iş yaptılar. DEAŞ, PKK, FETÖ bunlar hep aynı yerden besleniyorlar, aynı yerden para alıyorlar. Aynı lokantadan yemek yiyorlar. Hedef aynı bu ülkeyi halletmekti. O akşam Allah onlara imkan vermedi. Allah bu ülkeyi muhafaza etti” diye konuştu.



“Kıdem tazminatında taviz vermeyiz”


Kıdem tazminatı konusunda taviz vermeyeceklerini de belirten Atalay, “Türkiye’de sendikacılar 1 Mayıs’ı bekliyor. Orada çıkıp derdini anlatıyorsun. Biz yıllardır Taksim meselesinden dolayı, kavgadan dolayı bir şey konuşamıyorduk. Ben benim başkanlık dönemimde verseniz de gitmiyorum dedim. Bu ayın 20’sinde başkanlarla tespit edeceğiz. Ya İstanbul yada Ankara yapacağız. 6 kere 50 bin kişiye konuşma imkanı buldum. İnşallah bu senede öyle olacak. Biz 1 Mayıs Ankara Tandoğan da yapmayı planlıyoruz. Resmi açıklama ileride yapacağız. Burada özürlüyü, kadını, taşeronu, kıdem tazminatı konuşacağız. Özellikle kıdem tazminatı pişir pişir gündeme geliyor. 15 milyon çalışanız. Onun için hepimizi ilgilendiriyor. 60 milyonuz bu konuda taviz vermeyiz. Almayanlar var hala. Kıdem tazminatı gündeme gelsin Türkiye arkamızda olur” şeklinde konuştu.



“Tren şehir merkezinden kalksın istiyoruz”


Sakarya’da treninin şehir merkezinden kalkmasını istediklerini de belirten Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Sakarya’da da birçok mesele var. Tren, hastane, Sakaryaspor meselesi var. Bunlar beni ilgilendirdiği kadar sizleri de ilgilendiriyor. Bizler her yerde varız. CHP’si, MHP’si ve AK Partisi bu şehre hizmet istiyor. Hastanemiz, üniversitemiz yetmiyor. TÜVASAŞ fabrikası Sakarya’ya lazım. Şehrin bu fabrikaya ihtiyacı var. İki bin çalışıyorsa artsın 3 bin kişi çalışsın. Adapazarı’nda 4 geçit var iki kilometre üzerinde. 4 geçit demiryolları yasasına uygun bir geçit değildir. Kapanması lazım. Kapanırsa şehir ne olacak. Ama tren Mithat paşadan kalkarsa vatandaş ilgi göstermeyecek. Eğer tren uygunsa şehir merkezinden kalkmasını isteriz” dedi.


Soru cevap şeklinde devam eden program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.




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