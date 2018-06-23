TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Sakarya’da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Atalay yaptığı açıklamada, "17-25 Aralık’tan öncesi bunlarla ilgili bir şey söyleyene ben hemen müdahale ederdim. Yapmayın günahlarını almayın derdim. Yakınlarımın bana dediklerine ben inanmadım. Bunlar öyle bir kamuflaj yaptılar ki, öyle maske ile gezdiler ki hiçbirimiz tanımadık. Bunlara hepimizin bir bağı, merhabası oldu. Toplantıyı kilisede yapıyorlar. Kilisede Amerikan bayrağını öpüyor bunların dinler arası diyaloğu o. Ötesi berisi yok bu işin. Bu işin kökünü kazımak lazım. Ama bunu yaparken sırf ben sevap kazanayım, cenneti kazanayım basit meselelerden etkisi, yetkisi olmayan insanlar var. Bunların ayıklanması lazım" dedi.

"Kandil olmasa biz iki tane Almanya olurduk"

Kandil dağının temizlenmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Atalay, "Ben görevim icabı Türkiye’nin tüm kurumlarında oturma imkanı, görüşme imkanım var. Kandil denen bir yeri temizlendi, bir şey kalmadı diyorlar. 24 Haziran seçimleri ve Kandil operasyonları benim için önemli. Afrin’i gördük oradaki tünelleri gördük. Afrin düz bir alan. Kandil huni gibi bir alan. Amerika’nın ve Avrupa’nın en büyük yığınağının yaptığı yer. Bunu ne zaman göreceğiz ancak oraya asker çıktığı zaman. Cephaneliğe, tünellere, hastanesine kadar adam yapmış. Kandil olmasa biz iki tane Almanya olurduk. Bizim sıradan bir bomba biri 100 bin, biri 575 bin lira bir tanesi. Güvenlik güçlerine sıkıntı vermeden, siyasileri bu işin içine sokmadan Kandil’in temizlenmesi hepimizin yararına. Benim asgari ücretimin yararına, emeklinin yararına. Bu beladan kurtulmamız lazım. Bu güvenlik meselesinde dikkatli davranmak, ağzımızdan çıkanın kulağımızın duyması lazım. Zaman zaman siyasilerimiz ölçüyü kaçırıyorlar asker polis meselesine” diye konuştu.

“Tren gara kadar girmeli”

Sakarya Üniversitesi, ada treni ve Sakaryaspor ile ilgili açıklama yapan Atalay, "Ben iyi bir rektör bekliyorum. Kabiliyetli, şehri kucaklayacak bir rektöre ihtiyacımız var. Bu şehir de 95 bin öğrenci var. Önceden öğrenci çok üniversite çok iyi diye biliyordum öyle değilmiş. Talebe ne kadar az eğitim kalitesi o kadar çok sonradan öğrendim. Bu şehirde işçi ailesi diyor ki kızımı Sakarya’ya göndereceğim çünkü güvenilir bir yer olay olmuyor. Sakarya’nın birinci tercih edilmesinin sebebi olay olmuyor. İyi bir rektöre ihtiyacımız var. Arzularımdan bir tanesi treninin gara gelmesini istiyorum ama o trafiği de bakarak halledilmesi gerekiyor. En önemlisi de Sakaryaspor’un birinci lige çıkmasına ihtiyacım var. Benim gücüm yettiği kadar ben yardım ediyorum” şeklinde konuştu.