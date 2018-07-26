Türk Kızılay’ından ‘Kızılay 2018 Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası’

150 yıldır ulusal ve uluslararası alanda ihtiyaç sahibi insanlara elini uzatarak milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban eti ulaştıran Türk Kızılayı bu yıl da “Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün” sloganıyla yola çıktı. Bu kapsamda Türk Kızılayı tarafından geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, kurban döneminde hayırseverlerden gelen kurban vekaletlerinden elde edilen etler, Türkiye ve Dünya’nın farklı bölgelerindeki binlerce ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak hedefleniyor. Türk Kızılayı Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki ‘2018 Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası’ ile ilgili açıklamalarda bulunmak için basınla buluştu. Kızılay’ın bu yılki kampanyasında hayırseverlere “Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün” sloganıyla seslendiğini belirten Tiryaki, “Türk Kızılayı Sakarya Şubesi olarak bugün itibariyle bizlerde kurban bağış kampanyasını tanıtım broşürleri, afişler ve el ilanları ile ayrıca bu toplantı ile yazılı ve görsel basından başlatmış bulunuyoruz” dedi.

Kızılay tarafından geleneksel hale getirilen Vekaletle Kurban Kesimi Kampanyası 2018 yılında da devam ediyor. Dünya’nın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Kızılay’ın kurban etlerini de yüzbinlerce mazlumun sofrasına ulaştıracağını söyleyen Başkan Tiryaki, “Uygulanacak model sayesinde ihtiyaç sahipleri sadece Kurban Bayramı içinde değil, yıl boyu ete kavuşacaklar. Kızılay’ın “Kurban’da Kızılay Modeli” sayesinde hayırseverler Kurban ibadetlerini, amacına ve kuralına uygun olarak yerine getirebilecek. Bu çağdaş model sayesinde özenle seçilen kurbanlıklar, Türkiye genelindeki modern et kombinalarında vekalet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı’nın ilk üç günü kesilecek. İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilecek kesimlere din görevlileri, veterinerler ve noter de eşlik edecek. Kurban etlerinden elde edilecek kavurma, konserve haline getirilerek 800 gramlık teneke kutulara konulacak. Kavurma konserveleri Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kurban döneminin ardından Kızılay, her vekalet sahibine bir teşekkür belgesi göndereceğiz” diye konuştu.

“Kolay bağış yöntemi”

Tiryaki, “Bu yıl 85 bin yurtiçi, 170 bin de yurtdışı olmak üzere 255 bin kontenjan ayrıldı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yine büyük bir özveri ve gayret ile genel merkezimiz en uygun fiyatlarla halkımıza kurban kesme imkanı sunuyor. Hayırseverlerimiz, yurtiçi 1 hisse kurban vekalet bedeli olarak 750 lira öderken, yurtdışı kurban vekalet bedeli için 590 lira ödeyecek. Kurban ibadetlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının huzurunu yaşamak isteyen vatandaşlarımız; 168 çağrı merkezini arayabilecekleri gibi, www.kizilay.org.tr web sayfasından ve Sakarya şubesi tarafından hizmete alınan 0264 777 28 68 numaralı bağış ve bilgi hattından da bağışlarını yapabilecek” şeklinde konuştu.