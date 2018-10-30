Türk Müziği Konseri Ziya Taşkent'te

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri Çiğdem Yarkın'ın sahne alacağı Türk Müziği Konseri ile sona erecek.

31 Ekim Çarşamba günü Ziya Taşkent Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek olan ve biletleri günler öncesinden tükenen konser saat 19.00'da başlayacak. Biletlere yoğun ilgi gösteren tüm sanatseverlere teşekkür eden Kültür ve Sanat Şube Müdürü Adem Turan, “18. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları ile başlayan Ekim Kültür Sanat Etkinliklerimiz Çiğdem Yarkın'ın sahne alacağı Türk Müziği Konseri ile sona erecek. İnşallah Kasım ayında da birbirinden farklı etkinlikleri hemşehrilerimizle buluşturacağız” dedi.