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07 Mayıs 2018 15:19

Türk Müziği Meşk Sınıfı Korosu ustalarla sahne aldı

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde bahar dönemi eğitimlerini tamamlayan Türk Müziği Meşk Sınıfı öğrencileri, dönem sonu etkinliği kapsamında iki duayen isimle birlikte sahne aldı.

Türk Müziği Meşk Sınıfı Korosu ustalarla sahne aldı

07 Mayıs 2018 15:19


Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi konser salonunda gerçekleşen programda, Türk Müziği’nin neoklasik ve Cumhuriyet Dönemi eserleri icra edilirken, konsere musiki severler de yoğun ilgi gösterdi. Dokuz hafta boyunca usta isimlerden eğitim alan Türk Müziği Meşk Sınıfı Korosu, konserin ilk bölümünde sanatçı ve şef Doğan Dikmen eşliğinde eserler icra ederken, programın ikinci bölümünde Türk Müziğinin değerli isimlerinden İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi Münip Utandı unutulmaz eserleri seslendirdi.



"Geleneğimizin korunup devam ettirilmesine vesile oluyor"


Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nin düzenlediği etkinlikte musiki severlerle bir araya gelmekten son derece mutlu olduğunu ifade eden Utandı, “Geleneğimize, geleneğimizin korunup devam ettirilmesi ve üstüne yeni güzelliklerin katılarak yaşatılması konusunda büyük emek sarf eden Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’ne yine böyle güzel bir programa ev sahipliği yaparak bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi. Sanatseverlerin zaman zaman kendisine eşlik ettiği programda Münip Utandı, geç Osmanlı ve ilk dönem Cumhuriyet Türkiyesi’nde bestelenen eserleri şerh etti.



"Kapanış iki usta isimden"


Konserin kapanışını Türk Müziği Meşk Sınıfı dersi hocası Doğan Dikmen ve usta sanatçı Münip Utandı birlikte sahne alarak gerçekleştirdi. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği konser sonrası tüm misafirlere günün anısına icra edilen eserlerin yer aldığı kitapçık hediye edildi.




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