'Türkiye Ekonomisinde Son Durum ve Yeni Beklentiler' konferansı SAÜ'de ele alındı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi'nin (SASGEM) düzenlediği Çarşamba Konferanslarının bu haftaki konuğu, Merkezi Kayıt Kuruluşu Müdürü Dr. Murat Turgut oldu.

SAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen konferansta “Türkiye Ekonomisinde Son Durum ve Yeni Beklentiler” başlıklı konu ele alındı. Hayat pahalılığının var olduğu düşüncelerinin doğru olmadığını söyleyen Dr. Murat Turgut, “Hayat pahalılığında bile bir hikmet vardır. Saman bile ithal ediyoruz. Neden saman ithal edilir? Nedeni basit. Ülkenizde olan samanlardan yeteri kadar verim alamazsanız, ülkenizde üretilen daha pahalıya geliyorsa, siz aynı ürünü daha ucuza almaya yönelirsiniz. Bu yüzden yurt dışından gelen samanlar daha ucuza gelmektedir. Maliyet hesaplaması yaptığınızda ithal etmek üretmekten daha ucuza geliyor. Eğer paranız değerliyse her şeyi ithal edersiniz. Cebinizdeki telefondan samana kadar her şeyi ithal edersiniz” dedi.

Bir ülkeye döviz girişinin ihracatçı tarafından olacağının altını çizen Dr. Turgut, “İhracatçınız döviz getirmezse faiz vererek döviz almak zorunda kalırsınız. Ülkenizde üreteceğiniz saman ticaret olmaktan çıkar ve üreticiniz zarara girer. Üreticiniz zarara girmesin diye saman ithal eder ve paranızı değerlendirirsiniz. Bugün ekonomi kötü diyenler beklentilerini kötü tuttuğu sürece, bu süreç daha da kötüye gidecektir. Hangi maliyet politikasını uygularsan uygula bu değişmez. Ekonominin temel unsuru bireylerdir. Bireyler iyi düşünürse her şey güzel olacaktır” diye konuştu.

Talep olmadığı takdirde saman ya da portakal gibi ürünlerin üretilemeyeceğini vurgulayan Dr. Turgut, “Piyasada talep olmazsa, tarlada hiç kimse bir şey üretmez. Satılmayacağını düşündüğünüz şeyi üretir misiniz? Zarar edeceğini bile bile kimse talep olmadan bir şey gerçekleştirmez. Dışarıdaki ürün sizin ürettiğinizden daha ucuza geliyorsa onu tercih edersiniz. Piyasalar daha ucuzunu bulduğunda onu talep ederek yerli üreticiyi zarara sokar. Bu yüzden Türkiye'de arz - talep olmadan üretim gerçekleşmez” şeklinde konuştu.

Konferans sonunda Merkezi Kayıt Kuruluşu Müdürü Dr. Murat Turgut'a hediyesi takdim edildi.