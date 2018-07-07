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07 Temmuz 2018 18:07

Türkiye yarışmasında Marmara bölgesini Sakaryalı İsmail Samastı temsil edecek

Marmara Bölgesi birinciliği için yapılan ‘Ezanı Güzel Okuma’ yarışmasını Müezzin Kayyım İsmail Samastı kazandı.

Türkiye yarışmasında Marmara bölgesini Sakaryalı İsmail Samastı temsil edecek

07 Temmuz 2018 18:07


2018 yılı Camiler ve Din Görevlileri haftası etkinlikleri kapsamında erkeklere yönelik ‘Ezanı Güzel Okuma’ Marmara Bölge birinciliği yarışması Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Tozlu Camii’nde gerçekleşti. Yarışmaya Sakarya başta olmak üzere Çanakkale, Yalova, Bursa, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Balıkesir, Kütahya, Kocaeli, Bilecik ilinden toplam 11 kişi katıldı. 11 kişi ezanı heyet önünde ezanı güzel okumak için birbiriyle yarıştı.


Yapılan yarışma sonunda ‘Ezanı Güzel Okuma’ yarışmasının Marmara Bölge birincisi Müezzin Kayyım İsmail Samastı oldu. Samastı Türkiye şampiyonasında Marmara bölgesini temsil edecek. Samastı yarışma sonrasında yaptığı açıklamada, “Kendi memleketimizde birinci olmanın gurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Rabbim bu heyecanı yaşamayı tüm kardeşlerimize yaşamayı nasip eylesin. 11 ilden çok kaliteli arkadaşların yarışmacı olarak katıldığı yarışmanın neticesinde güzel bir sonuç almak elbette arzu ettiğimiz bir şeydi ama inşallah bu başarı neticesinde Bitlis’te Türkiye finalinde bölgeyi temsil etmenin sorumluluğu da üzerimizde Rabbim orada bizi mahcup eylemesin. Muaffak eylesin. Tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.




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