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07 Eylül 2018 17:54

Türkiye’de 5 bin çocuk Duchenne hastalığıyla mücadele ediyor

Sakarya’da 7 Eylül ’Dünya Duchenne Farkındalık’ gününde hastalığa dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği Sakarya Temsilcisi Gülcan Sezer, “Kas hastalıklarının teşhis ve tedavi merkezlerinin kurulmasını talep ediyoruz” dedi.

Türkiye’de 5 bin çocuk Duchenne hastalığıyla mücadele ediyor

07 Eylül 2018 17:54


Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde 7 Eylül ’Dünya Duchenne Farkındalık’ gününde hastalığa dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği Sakarya Temsilcisi Gülcan Sezer bu hastalıkla mücadele eden 5 bin çocuğun olduğunu ve hastalıkla ilgili teşhis ve tedavi merkezinin kurulmasını talep etti.


İl Temsilcisi Sezer etkinlikte yaptığı açıklamada, “Ülkemizde 5 bin çocuğumuz bu hastalığın pençesinde. Biz aileler olarak toplumsal duyarlılık bekliyoruz. Ülkemizdeki insanların vicdanına güvendiğimiz için bunu talep ediyoruz. Devletimizden, Sağlık Bakanlığımızdan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan duyarlılık bekliyoruz. Dünya’da bilimsel tedavi denemeleri son noktaya gelmişken, ülkemizde bu hastalığın uzman hekimleri mevcutken sorumluluk alınmasını, çocuklarımızın bu tehlikeli hastalıktan kurtulması için ülkemizde konuda uzman hekimlerin desteklenmesi, bilimsel çalışmaların yapılması için kas hastalıklarının teşhis ve tedavi merkezlerinin kurulmasını talep ediyoruz. Bir çok hastalıktan biliyoruz ki tedavi yurt dışında gelişmekte yüksek rakamlarla pazarlanmakta. Yaşadığımız ekonomik krizle bir kez daha görüyoruz ki milli yerli üretim her anlamda devletimizin ve toplumlumuzun lehindedir” dedi.




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