Türkiye'nin 4 bir yanından gelen gönüllü berberler Güneydoğulu öğrencileri tıraş etti

Türkiye'nin dört bir yanından organize olan berber ve kuaför esnafları kurdukları kardeşlik köprüsüyle Güneydoğu bölgesindeki öğrencilerin saç traşları ve bakımlarını yaparak, çeşitli hediyeler verdiler.

Aileleriyle birlikte düzenlenen Güneydoğu gezisine çıkan berber esnafları Batman, Mardin ve Şanlıurfa'daki okulları ziyaret ederek çeşitli hediyeler dağıtıp, öğrencileri ücretsiz traş ettiler. Küçüklerin kalbine dokunan bu jeste Sakarya'dan Erenler'de faaliyet gösteren Berber Esnafı Murat İşçi ve Bayan Kuaförü Gürkan Duman eşleriyle birlikte katılarak destek verdi. Mardin ve Şanlıurfa'da gerçekleşen projeye katkı sunan Murat İşçi ve Gürkan Duman önce Şanlıurfa Halfeti'deki Kantarma İlkokulu'ndaki öğrencileri ziyaret etti. Öğretmenler ve okul idaresiyle bir araya gelen berberler daha sonra çocukların kişisel bakımlarını yaparak, saç traşlarını yaptılar.

“Unutulmaz bir gün geçirdik”

Sakarya adına bu projede yer almaktan mutlu olduğunu söyleyen Berber Odası Üyesi Murat İşçi, “Dünyaca ünlü saç bakım markası Wella, Türkiye'nin en ünlü berberleriyle birlikte sosyal sorumluluk projesine imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projeye katkı sunmakta ne kadar geç kaldığımızı anladım. Buradaki kardeşlerimizle unutulmaz bir gün geçirdik. Kız ve erkek öğrenciler için ekiplerimizle bu çalışmaya destek olduk. Bize bu imkanı sağlayan sponsor firmamız Wella Kozmetik ve Oda Başkanımız Haluk Hacıoğlu'na teşekkür ediyoruz. Şanlıurfalı kardeşlerimize yaptığımız bu ziyarette kendileri için kalem, defter, giyecek hediye ederken, ailelerine kişisel bakım ürünleri, okulumuza da bilgisayar ve yazıcı hediye ettik. Yine esnaflar olarak okulumuzun bakımını üstlendik. Önümüzdeki yıl okulun boya, badana ve tadilatının yanı sıra bir adet oyun parkı kuracağız” diye konuştu.

Şanlıufar'daki küçük öğrencilerde bu jeste karşılık olarak berber ağabeylerine mektup yazarak teşekkür ettiler.