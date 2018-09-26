Türkiye'nin Örnek Uygulamalı Eğitim projesi'nde yerleştirme töreni gerçekleşti

Türkiye'nin örnek eğitim projesi +1 ile üniversite öğrencileri iş dünyasıyla birlikte yetiştiriliyor. Uygulamalı eğitimin sıklıkla gündeme geldiği Türkiye'de Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, öğrencilerini bir dönem tam zamanlı iş yeri uygulaması modeliyle eğitiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, geliştirdiği +1 projesi kapsamında öğrencilerini bir törenle işletmelere yerleştirdi. Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törene Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya iş dünyasının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, törende yaptığı konuşmada gelişmenin üretimle sağlanacağına dikkat çekerek, üretimin de bilgiyi beceriyle bütüleştiren nitelikli elemanlarla sağlanacağına vurgu yaptı. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin iş dünyasıyla yürüttüğü projenin istihdama büyük katkı sağladığını söyleyen Vali Balkanlıoğlu, bu örnek iş birliğinin öğrencilere, üniversiteye ve iş dünyasına hayırlı olmasını diledi.

“Birçok üniversitesine örnek olan uygulama”

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık da mesleki ve uygulamalı eğitimde sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları sektörle birlikte yetiştirmenin büyük katkılar sağladığını belirterek, "Sakarya'da oluşturduğumuz sinerji grubuyla üniversite-sanayi, kurum kuruluş ve iş dünyası işbirliğimizi ülkemizin hizmetine sunabilmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Sakarya'daki tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin birçok üniversitesine örnek olan uygulamalı eğitim projemizi yeni üniversitemizde daha da geliştireceğiz" dedi. SATSO Başkanı Akgün Altuğ ise iş dünyasının en önemli sorunlarından birinin nitelikli eleman eksikliği olduğuna dikkat çektiği konuşmasında bilgi ve becerinin üretime kalite olarak yansıdığı ifade etti.

Tören sonunda 2 bin 300 meslek yüksekokulu ve bin 500 fakülte öğrencisi tam zamanlı eğitim görecekleri işletmelere yerleştirildi.