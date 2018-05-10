Türkiye’nin sakin şehirleri SAÜ’de konuşuldu

SAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun’un moderatörlüğünde düzenlenen etkinliğe Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Barkan ve Mudurnu Belediyesi’nden Mimar Nihan Karakaşoğlu konuşmacı olarak katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Al, “Sakarya Üniversitesi olarak eğitimi sadece sınıflardan ve üniversite hocalarından ibaret saymıyoruz. Öğrencilerimizi sınıfların dışında da eğitmeye ve başka alanlarda uzman olan kişilerle tanıştırmaya çalışıyoruz. Eğer şehrinize bir katkınız yoksa evrensel bilime katkı yapma şansınız olmaz. Evrensel bilime neler katabiliriz diyerek çalışmalarımıza devam ediyor ve sakin şehir projesini Sakarya halkının gündemine taşımak için istiyoruz” dedi.

Etkinlikte sakin şehir kavramının tanımını yapan Prof. Dr. Davut Dursun, “Sakin Şehirler konusu Türkiye’nin gündemine yeni girmiş olan bir konudur. Sakin Şehirler olgusu 1999 yılında Greve in Chianti’nin eski belediye başkanı Paolo Saturnini’nin vizyonu doğrultusunda ortaya çıkan bir projedir. Ekonomik gücü olmayan kentler zamanla ölmektedir. Kentin kendi kimliğine sahip çıkarak kalkınması mümkündür. Kentin doğasına, esnafına, kültürüne, tarihine, yemeklerine, ürünlerine saygı duyarak bir kalkınma geliştirmesi sosyal ve ekonomik hayatın canlanması kentin ayakta kalması için şarttır” diye konuştu.

Seferihisar’ın Türkiye’nin ilk sakin şehri olduğu belirten Prof. Dr. Murat Barkan ise, “Seferihisar’daki kamusal mekanlara yonelik Sakin Kent kriterleri dogrultusunda yapılan calısmaların basında yerel ureticiler icin yapılan duzenlemeler gelmektedir. Özverili çalışmalar sonucunda ortaya çıkan sonuç diğer şehirlerinde örnek almasını sağlamış ve Sakin Kentleri bir ilgi odağı haline getirmiştir. Bize sunulanlardan ziyade olmayanı var etmeye çalışmalı ve daha iyi olanı gelecek nesillere bırakmak için çalışmalıyız” şeklinde konuştu.

Taraklının Osmanlı dönemi sivil mimari örnekleriyle dolu tarihi bir dokuya sahip olduğu ifadelerini kullanan Tacettin Özkaraman’da, “Taraklıda bulunan tarihi konaklar ve dükkanlar restore edilerek turizme kazandırılmıştır. Taraklı’yı diger Sakin Kentlerden ayıran en onemli unsur Osmanlı donemi kent dokusunu muhafaza eden yapısıdır. Bu durumun kentin nufus artısı yasamamıs olmasından dolayı oldugu soylenebilir. Sakin Şehirler projesi ile kentlerin yönetilirken yerel yemeklerine, yöresel mimarisine, geleneklerine, göreneklerine, zanaatlarına, esnafına sahip çıkılması ve desteklenmesi amaçlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinin, Türkiye’nin 15’inci Sakin Şehir unvanı kazandığına dikkat çeken Nihan Karakaşoğlu, “Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya çalışıyor ve Mudurnu için en iyi olanı hedefliyoruz. Ciddi emekler ortaya koyarak Sakin Şehirler ağına dahil olmayı başardık. Kazandığımız bu ünvanı geleneklerimizi kaybetmeden gelecek nesillere aktarmak hedeflerimizin başında gelmektedir” dedi.

Çalıştay öğrencilerle gerçekleştirilen soru cevap bölümünün ardından Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Al’ın konuşmacılara plaket takdim etmesiyle sona erdi.