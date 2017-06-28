Turnalı’ya yeni içmesuyu hattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin 16 ilçesinde, tüm mahallelerine kaliteli içmesuyu ulaştırabilmek adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hayata geçirilen projeler ile Yeni Büyükşehir Yasası kapsamında Büyükşehir hizmet alanına dâhil olan mahalleler sorunsuz altyapıya kavuşuyor. Çalışmalar kapsamında Kaynarca ilçesine bağlı Turnalı Mahallesinin tüm içmesuyu altyapısı yenileniyor. Bölgedeki eski ve işlevini yitirmiş hatların yerine 20 kilometrelik yeni içmesuyu hattı inşa ediliyor. Yeni hat ile musluklarına Sapanca suyunun ulaştırılacağını belirten Turnalı Mahallesi azalarından Hüseyin Saka, hizmetlerinden dolayı SASKİ’ye teşekkür etti.

Mahallelerinde başlatılan çalışma ile SASKİ’nin önemli bir sorunu çözüme kavuşturacağını belirten Hüseyin Saka, “Mahallemizdeki hatların çok eski olması nedeniyle içmesuyu konusunda hem miktar olarak hem de kalite olarak ciddi problemler yaşıyorduk. Hem musluklarımızdan akan suyun kaynağı hem de hatlarda yaşanan sorunlar nedeniyle suyumuz içilebilirlikten uzaktı. Şimdi ise SASKİ’nin yetki alanına dahil olmamız ile birlikte durum değişti. Mahallemizde 20 kilometrelik son derece modern bir içmesuyu hattı inşa ediliyor. İnşallah SASKİ ekiplerinin çalışmaları tamamlamasıyla birlikte bizim musluklarımıza da Sapanca Gölü suyu ulaşacak. Gönül rahatlığıyla musluklarımızdan su içebileceğimiz. Bu anlamda SASKİ’ye yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.