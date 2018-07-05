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05 Temmuz 2018 15:53

TYP çalışanlarına “iş güvenliği” eğitimi verildi

Adapazarı Belediyesi bünyesinde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında çalışan personele “İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu eğitim verildi.

TYP çalışanlarına “iş güvenliği” eğitimi verildi

05 Temmuz 2018 15:53


Adapazarı Belediyesi meclis salonunda İş Güvenliği Uzmanları Leyla Çetin ve Merve Kardeş tarafından verilen eğitim seminerine 60 personel katıldı. Gün boyu süren eğitim seminerinde Adapazarı Belediyesi iş güvenliği uzmanı Leyla Çetin, Adapazarı Belediyesi personelini temel iş sağlığı, temel iş güvenliği, ergonomi, iş kazaları ve personelin yasal hak ve sorumlukları konularında bilgilendirirken Merve Kardeş ise meslek hastalıkları, hastalıklardan korunma yolları ve ilkyardım konularında bilgi verdi.


İşçilere verilen eğitimin günlük hayatta her zaman lazım olacağına vurgu yapan İş Güvenliği Uzmanı Leyla Çetin yaptığı açıklamada, "Adapazarı Belediyesi olarak çalışanlarımızın her anlamda iyi yetiştirilmesini istiyoruz. Düzenlenen eğitimlerde temel amacımız, çalışanlarımızın iş yerlerinde olabilecek iş kazalarını önleyebilmektir. Çalışanları sadece kendi iş branşlarında değil, sağlık, ilk yardım ve sivil savunma ve yangın gibi yani günlük yaşamında her zaman gerekli olabilecek bilgiler içinde eğitimler düzenliyoruz” diye konuştu.




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