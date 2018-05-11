Ücretsiz seyahat hizmetine Mart ayında 488 bin TL destek

Sakarya’da özel halk otobüsü esnaflarına ücretsiz seyahat karşılığı yapılan aylık gelir desteği ödemeleri devam ediyor. Buna göre 2018 yılı Mart ayında 488 bin 117 TL esnafların hesaplarına ulaştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Şube Müdürü Metin Berberler, “Özel halk otobüsü esnafımıza ücretsiz seyahat karşılığı yapılan aylık gelir desteği ödemeleri devam ediyor. Bu kapsamda 2018 Mart ayına ait 488 bin 117 liralık destek esnafımızın hesaplarına ulaştı. Hayırlı olsun” dedi.

Aylık gelir desteğinin belirlenen takvim kapsamında esnafa ulaştırılmaya devam edeceğin söyleyen Metin Berberler, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca düzenlenen mevzuat çerçevesinde 65 yaş üstü engelli, şehit yakınları ve gazilere ücretsiz seyahat hakkı tanınıyor ve taşıma hizmetlerine karşılık destekler veriliyor. Son olarak Ocak ve Şubat aylarına ait ödemeleri paylaşmıştık. Şimdi de Mart ayı için 488 bin 117 liralık destekler esnafımızın hesaplarına ulaştırıldı. Devletimizin vermiş olduğu aylık gelir desteğini belirlenen takvim kapsamında esnafımıza ulaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.