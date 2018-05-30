Ulaşımda temel ilk yardım eğitimi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Temel İlk Yardım eğitimleri tamamlandı. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışan deneyimli eğitimciler Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan 50 personele Temel İlk Yardım eğitimi sundu. Eğitimler sonunda yapılan sınavda başarılı olan şoförler İlk Yardım Sertifikası ve İlk Yardım Kimlik Kartı almaya hak kazandı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Toplu Taşıma Şube Müdürü Metin Berberler, “Gün içerisinde binlerce vatandaşımızın ulaşımını sağlıyoruz. Kaza anında sağlık ekipleri gelene kadar doğru ve bilinçli yapılacak bir müdahale ölüm veya yaralanmaları en aza indirebilir. Trafikte can kaybına karşı önlem alabilmeleri için şoförlerimize Temel İlk Yardım eğitimi verdik. Temel İlk Yardım Eğitimi, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış bir eğitimdir. İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları tarafından verilen eğitimde 150 şoför personelimize 4 gün boyunca 16 saatlik bir eğitim sunuldu. Eğitim sonunda yazılı ve pratik olmak üzere 2 sınav yapıldı. Başarılı olan şoförlerimiz İlk Yardım Sertifikası ve İlk Yardım Kimlik Kartı almaya hak kazandı” dedi.

Berberler, “Şoförlerimize düzenli olarak eğitim vermeye özen gösteriyoruz. Şoförlerimizin trafikte yaptığı tüm davranışların bilincinde olması bizim için çok önemli. Öfke kontrolü, stresle başa çıkma, etkili iletişim becerileri, etkili sürüş teknikleri eğitimlerimiz mevcut. Yakın bir zamanda ise personelimize Yangın Söndürme Eğitimi verdik. Olası bir yangın anında itfaiye ekipleri gelene kadar şoför arkadaşlarımızın duruma müdahalede edebilecek seviyeye geldi. Eğitimlere olan katkısı için Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.