‘Ulu-dağ-lar’ sanatseverlerle buluşuyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri Merih Ercan’ın hazırladığı ‘Ulu-dağ-lar’ isimli resim sergisinin 5 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek açılış töreni ile başlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri Ressam Merih Ercan’ın eserlerinden oluşan ‘Ulu-dağ-lar’ isimli resim sergisinin açılış töreni ile başlıyor. 5 Ocak Perşembe günü Sakarya Sanat Galerisi’nde Sakaryalı sanatseverler ile buluşacak serginin açılış saati 18.00 olarak açıklandı. Ocak ayı süresince kültür sanat dostlarının ziyaret edebileceği serginin 5 Şubat Pazar gününe Galeri’de sanatseverleri ağırlamaya devam edeceği kaydedildi.