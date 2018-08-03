Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 16:19

Uluslararası heyetten Sakarya plajlarına tam not

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleme çalışmaları ile Mavi Bayrak almaya hak kazanan Karasu Sahil Park ve 32 Evler Plajları Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından tam not aldı.

Uluslararası heyetten Sakarya plajlarına tam not

03 Ağustos 2018 16:19


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Kuzey sahillerinde yapılan düzenleme çalışmaları ile Karasu Sahil Park ve 32 Evler Plajı Mavi Bayrak almaya hak kazanmıştı. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation for Environmental Educatioan) tarafından denetimi yapılan plajlar heyet tarafından tam not aldı.


Heyet ziyareti hakkında açıklamalarda bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak Karasu Sahil Park ve 32 Evler Plajlarımızda 33 kriteri yerine getirerek sahillerimizi Mavi Bayrak ile buluşturmuştuk. Mavi Bayrak ile buluşan plajlarımıza uluslararası denetime gelen heyet incelemeler yaparak plajlarımıza tam not verdi. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan heyet Büyükşehir Belediyemize temiz ve güvenilir sahiller için teşekkürlerini ilettiler. Yerlere çöp atılmaması ve denizlerimiz temiz tutulmasını özellikle vurguladılar. Büyükşehir olarak denizlerimizin ve sahillerimizin temiz tutulması için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bu konuda vatandaşlarımıza da büyük görevler düşüyor. Daha temiz ve güvenilir sahiller için hep birlikte çalışmalı ve plajlarımızı temiz tutmalıyız. İnşallah temizlik konusunda daha hassas davranıp vatandaşlarımıza bilgilendirmeleri yaparak süreklilik oluşturmak ve sahil kültürünü daha da yaygınlaştırmayı amaçlamaktayız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç