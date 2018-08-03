Uluslararası heyetten Sakarya plajlarına tam not

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Kuzey sahillerinde yapılan düzenleme çalışmaları ile Karasu Sahil Park ve 32 Evler Plajı Mavi Bayrak almaya hak kazanmıştı. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation for Environmental Educatioan) tarafından denetimi yapılan plajlar heyet tarafından tam not aldı.

Heyet ziyareti hakkında açıklamalarda bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak Karasu Sahil Park ve 32 Evler Plajlarımızda 33 kriteri yerine getirerek sahillerimizi Mavi Bayrak ile buluşturmuştuk. Mavi Bayrak ile buluşan plajlarımıza uluslararası denetime gelen heyet incelemeler yaparak plajlarımıza tam not verdi. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan heyet Büyükşehir Belediyemize temiz ve güvenilir sahiller için teşekkürlerini ilettiler. Yerlere çöp atılmaması ve denizlerimiz temiz tutulmasını özellikle vurguladılar. Büyükşehir olarak denizlerimizin ve sahillerimizin temiz tutulması için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bu konuda vatandaşlarımıza da büyük görevler düşüyor. Daha temiz ve güvenilir sahiller için hep birlikte çalışmalı ve plajlarımızı temiz tutmalıyız. İnşallah temizlik konusunda daha hassas davranıp vatandaşlarımıza bilgilendirmeleri yaparak süreklilik oluşturmak ve sahil kültürünü daha da yaygınlaştırmayı amaçlamaktayız” dedi.