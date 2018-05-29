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29 Mayıs 2018 10:33

Uluslararası öğrenciler SAÜ’da iftarda buluştu

2017-2018 Eğitim öğretim yılında Sakarya Üniversitesi’nde (SAÜ) öğrenim görmek için gelen uluslararası öğrenciler, Geleneksel Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) İftar Yemeği’nde bir araya geldi.

Uluslararası öğrenciler SAÜ’da iftarda buluştu

29 Mayıs 2018 10:33


İftar Sakarya Üniversitesi Personel Yemekhanesi’nde 24 Mayıs Perşembe günü düzenlendi. SAÜ TÖMER bünyesinde 70 farklı ülkeden Türkçe hazırlık alan 360 öğrenci, gerek İslam kültüründe gerekse de Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan iftar yemeğinde bir araya gelerek Ramazan ayının manevi havasını hep birlikte yaşadı. İftarın hemen öncesinde Suudi Arabistan’dan Abduljalil Khalilullah’ın Kuran-ı Kerim tilaveti başlayan program, Afganistan’dan Esmatullah Torabi’nin okuduğu ezan-ı şerif ve Cezayir’den Khaled Bioud’un iftar duası ile devam etti. İftarını açan öğrenciler, Mısır’dan Mohamed Ashraf’ın Türkçe yemek duası ile iftarlarını tamamladı.




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