Univa Sakarya'daki tüm öğrenci evleri satıldı

Erkanlı Holding'in dünyaca ünlü Asset Campus işbirliğiyle hayata geçirdiği Univa Öğrenci Evi Kampüsleri, yabancı yatırımcıların yakın markajına girdi. Kısa bir süre önce Ortadoğulu yatırımcıların tek seferde 260 öğrenci evi aldığı Sakarya'daki projeye, bu kez de Ürdün'den talep geldi. Ürdün'deki yatırımcılar, projenin son kalan 120 öğrenci evini satın aldı.

Türkiye'de başlattığı yeni yatırım imkanıyla gayrimenkul sektörünün önemli oyuncularından Erkanlı Holding'in dünyaca ünlü Asset Campus işbirliğiyle hayata geçirdiği Univa Öğrenci Evi Kampüsleri, yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da ses getirdi. Yurtiçinde projenin yüzde 45'i yerli yatırımcı tarafından tercih edilirken, Ortadoğulu yatırımcılar gayrimenkul sektöründe o dönemde yaptıkları en büyük yatırımla, tek seferde 260 öğrenci evini satın alarak yoğun ilgi göstermişlerdi. Sakarya'daki projeye bu kez de Ürdün'den talep geldi. Ürdün'deki yatırımcılar, hayata geçirildiği günden bu yana adından sıkça söz ettiren Univa Sakarya Öğrenci Evi Kampüsleri'nin son etabındaki 120 öğrenci evini de satın aldı.

Türkiye'deki ilk alternatif yatırım imkanı

Bu kapsamda Erkanlı Holding, geçtiğimiz günlerde Ürdün'de yabancı yatırımcılarla bir araya geldi. Ürdün'de gerçekleştirilen 100'ün üzerinde yatırımcı ve gayrimenkul şirketinin temsilcilerinin katıldığı toplantıda Univa Sakarya, Univa Düzce ve Univa Kocaeli projeleri hakkında yatırımcılara bilgiler verildi.

Türk Ürdün Konsolosluğu Ticari Ataşesi Nil Gökçe'nin de katıldığı toplantıda Türkiye'deki yatırım fırsatlarına dikkat çekilirken, Türkiye'nin mevcut yatırım potansiyelinden bahsedildiği toplantıda, Türkiye'ye yatırım yapan yabancı uyruklu yatırımcılara yönelik destekler hakkında bilgiler verildi. Bu kapsamda toplantıda, yabancı uyruklu yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapması halinde TC vatandaşlığı almaya hak kazandığı noktasına da dikkat çekildi. Gün boyunca süren toplantıda projenin kalan son dairelerinin de satışı gerçekleştirildi. Böylece projede yer alan 808 adet öğrenci evinin satışı tamamlanmış oldu.