Üniversite öğrencilerden Doğu Guta’daki katliama tepki

Suriye’de bulunan Doğu Guta’da yıllardır yaşanan sivil katliamına dikkat çekmek amacıyla Sakarya Üniveritesinde okuyan Suriyeli öğrenciler, Kampüs Camisinde bir basın açıklaması yaptı. Öğrenciler adına basın açıklamasını Suriyeli Muaz Şallar okudu. Şallar, Doğu Guta bölgesi’nin, 5 yılı aşkın bir süredir Esed rejimi tarafından muhasara altında tutulduğunu söyledi.

“Toplu mezara dönüştü”

Doğu Guta bölgesinin toplu mezara dönüştüğü belirten Suriyeli Muaz Şallar, “400 binden fazla insanın yaşadığı Doğu Guta bölgesi, 5 yılı aşkın bir süredir Esed rejimi tarafından muhasara altında tutulmaktadır. İnsani krizin zaten derin olduğu bölge, son haftalarda yoğunlaşan saldırılarla kısa süre içinde yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği bir toplu mezara dönüştü. Son 3 ayda 700’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, binlerce insanın yaralandığı bölgede insani kriz hat safhaya ulaştı. Kuşatma altındaki insanlar videolarla dünya kamuoyuna seslerini duyurmaya çalışıyor. 2013 yılından itibaren çocuk ve bebeklerin gıda yetersizliğinden; yaralıların da tıbbi malzeme yetersizliğinden dolayı öldüğü ya da ölmek üzere olduğu kaydediliyor. Esed rejimi, Doğu Guta’ya son üç gündür başta varil bombası olmak üzere her türlü silahı kullanarak kara ve hava saldırıları düzenliyor. Terörizmle mücadele adı altında yapılan saldırılar; kimyasal silah, varil, vakum, misket ve sığınak delici bombalar kullanılarak gerçekleştiriliyor. Rejiminin ablukada tuttuğu bölgede son 3 günde ölen sivillerin sayısı 250’yi geçti. Doğu Guta’daki son 3 aylık saldırılarda ise 185’i çocuk, 109’u kadın olmak üzere toplamda 700’ün üzerinde sivil hayatını kaybetmişti” dedi.

"Guta bölgesi stratejik bir konumda”

Bölgenin Şam’a yakın olmasından dolayı stratejik bir konumda olduğunu da söyleyen Şallar, “Guta bölgesi başkent Şam’a yakın olması hasebiyle stratejik bir konumda ve öteden beri şiddetli çatışmaların yaşandığı bir bölge. 2013 yılında Esed rejimi bu bölgede ayrım gözetmeksizin kimyasal sarin gazı saldırılarında bulunmuş ve çocuklar dahil olmak üzere yüzlerce insan hayatını kaybetmişti. Uluslararası camianın sessiz kaldığı saldırılarda Rusya’nın vetosu nedeniyle BM’den herhangi bir karar çıkarılmamıştı. Askeri ve siyasi sahada bunlar yaşanırken, Şam kırsalında yer alan ve 400 binden fazla sivilin yaşadığı Doğu Guta’da büyük insani dram derinleşiyor. İnsani krizin had safhada olduğu bölgede büyük uğraşlar sayesinde çok kısıtlı sayıda insani yardımlar götürebilmektedir. Diğer yandan bazı bölgelerde gıda ve ilaç gibi insani yardımları yalnız belli bir kesime ulaştıran yabancı STK’ların yardımları ‘savaş zenginleri’ tarafından ele geçirilerek fahiş fiyatlarla piyasaya sürülüyor. Doğu Guta’da yaşanan katliamların büyümesi halinde Halep’ten daha trajik bir sonuca sebep olabilir. Sivillerin tahliyesine yol açan siyasi bir anlaşmanın sağlanmaması halinde modern Suriye tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Sivillerin sistematik olarak hedef alınması ve öldürülmesini önlemek için başta Türkiye olmak üzere uluslararası camia harekete geçirilmesi ve duyarlılığını arttırılması insani bir vazife olarak görülmelidir. Bölgede yaşanan katliamların durdurulması için Türkiye ve dünya kamuoyunu harekete geçmeye çağırıyor, mazlumlara sahip çıkmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Yoğun yağışa rağmen basın açıklamasını yapan öğrenciler olaysız şekilde dağıldı.