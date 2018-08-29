Üreticisinin kabusu ‘Amerikan Beyaz Kelebeği’ fındıkları sardı

Akyazı Ziraat Odası Başkanı Şener Bayraktar, Amerikan Beyaz Kelebeğini yok etmenin yolunun kimyasal mücadele ile olacağını belirtti.

Fındık tarlalarına ciddi zararlara neden olan Amerikan Beyaz Kelebeği kabusu devam ediyor. Tarlalara giren beyaz kelebekler, ürünlere ciddi zararlara da yol açıyor. Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Akyazı ilçelerindeki ağaçları istila eden Amerikan Beyaz Kelebeği, ağaçlara da ciddi zarar vererek üreticiyi mağdur etti.

Fındık üreticisi 70 yaşındaki Hatice Özcan yaptığı açıklamada, “Bunları ayıklamanın bir çaresine bakmak lazım. Biz becerebilsek becermeliyiz biz yapamazsak devlet bir el atmalı” derken, Nadir Baki Yetimoğlu ise yaptığı açıklamada, “Fındık hasadı zamanı şimdi. Gerçekten çok zor bir durumdayız. Amerikan Beyaz Kelebeği bir şekilde türedi. 10 gün önce geldim ilk hasadı. İkinci hasadı yapmaya geldim bahçenin durumu çok kötü olduğunu gördüm. Daha fazla artmış sayıları. Bu kurttan dolayı kötü durumdayız. İşçilerimiz bu durumdan dolayı bahçeye çalışmaya gelmek istemiyor. Bundan dolayı devlet büyüklerimizden, ziraat yetkililerimizden buna bir el atmasını istiyoruz. Tarlalarımıza yeteri kadar ilaçlama yapıyoruz. Ama durum çok kötü” dedi.

“Kimyasal mücadele yapılmalı"

Akyazı Ziraat Odası Başkanı Şener Bayraktar ise yaptığı açıklamada, “Zararlı hayvan olan Amerikan Beyaz Kelebeği çeşidi ülkemizde de 1982 yılında orta Karadeniz bölgesinde görüldü. Ondan sonra değişik yerlerde sıkça görülmeye başladı. Bizim bölgemizde de sıkça görülen bir zararlı özellikle sıcak nemli ortamları olduğu dönemlerde ve hava sirkülasyonu az olduğu bölgelerde sıkça görülen zararlı hayvan bu. Bu zararlı özellikle ağaçların kısa gövdeli ağaçların yapraklarında yumurta kümeleri halinde bulunmakta ve bu yumurta kümelerinden çıkan larvalar belli bir zaman dilimi içerisinde bütün ağaca ipeksi bir ağla yayılmak suretiyle ağaçtaki yaprakların yere kurutmaktan önce dal kurutmalarına daha sonrada yoğun bir şekilde bu zararlının ağaca verdiği tahribat neticesinde bazen belirli yerlerde ağaçlarda da kurumalar görülmektedir. Çünkü bu zararlı hayvan özellikle mayıs ve temmuz ayının üçüncü haftasından ağustos ayının ortalarına kadar geçen süreç içerisinde yumurtadan larvaya dönüşmekte ve bu süreç içerisinde yapılması gereken mekanik mücadele ile özellikle yumurtaların bir arada bulunduğu paketlerin ağaçlar iyi bir gözetlemeyle tespit edilip imha edilmesi gerekiyor. Daha sonra larva halinde bulunan ağaçlarda da mutlak suretle bu larvaların bulunduğunu dalların kesilerek yakılması ya da derin çukurlarda toprağa gömülmesi gerekli. Yine bu mekanik mücadelenin yanında kimyasal mücadele yapılması da söz konusu. Özellikle mayıs ve temmuz ağustos aylarında yapılacak olan zirai mücadele ile de bunun önüne geçilmesi ve zararlının meydana getireceği tahribatının önlenmesi mümkün. Ancak bütün yapılması ve alınması gereken tedbirlerdeki ana temel nokta ortak bir mücadeleyi gerektiriyor. Sizin tedbir almanız yetmiyor mutlak surette yanınızdaki arazide bulunan yanımızdaki ağaçta bulunan zararlının da diğer bu ağaçların bulunduğu arazi sahipleri tarafından da iyi bir şekilde gözlemle zararlının bulunduğu ağaçların tespit edilmesi ve ortak mücadele verilmesi gerekiyor. Zaman zaman biz de bu konuda değişik sorularla karşılaşıyoruz” diye konuştu.