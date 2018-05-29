Sakarya Şairler ve Yazarlar Kültür Derneği (SAYBİR) ve Özel Şahin Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nin katkılarıyla, Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde büyük katılım ile düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan “Usta Şairler, Genç Yorumcular” temalı şiir dinletisine, şiir severler yoğun ilgi gösterdi. Türkiye’ye mal olmuş usta şairler ve Sakarya’da yaşayan şairlere ait şiirler, öğrenciler tarafından seslendirildi. Etkinlikte genç yetenekler izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Gülcan İpeksoy moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan SAYBİR Başkanı Halil Müftüoğlu, "Şiirin sevdirilmesi, gençlerle şairlerin ve şiirin buluşturulması, genç yeteneklerin edebiyatımıza kazandırılması konusunda büyük bir çaba içerisindeyiz. Sakarya’da şiirin tüm halk kitlelerine ve özellikle geleceğimiz olan gençlere sevdirilmesi SAYBİR için çok önemli diyerek bu yolda yanımızda olan bize destek veren herkese şükranlarımızı arz ederiz" dedi.