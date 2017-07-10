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10 Temmuz 2017 17:26

Usulsüz parklanma denetimleri artacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Semih Bayraktar, şehir merkezinde gözlenen usulsüz parklanmalara yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Usulsüz parklanma denetimleri artacak

10 Temmuz 2017 17:26


Şehir içi trafiğini önemli ölçüde aksatan usulsüz parklanma sorununa yönelik açıklamalarda bulunan Zabıta Dairesi Başkanı Semih Bayraktar, Bayraktar, “Usulsüz parklanma konusunda vatandaşlarımızdan ve özellikle araç sahiplerinden hassasiyet bekliyoruz. Yaya geçitleri, kaldırımlar, duraklar ve engelli yolları üzerinde yapılan yanlış parklanmalar hemşerilerimize zaman zaman zor durumlar yaşatmaktadır” dedi.


Bayraktar, “Engelli yolları üzerine yapılan parklanmalar birçok engelli kardeşimizin tek başına sokağa çıkma hakkını engelleyerek hayatı onlar için daha az yaşanabilir kılıyor. Kaldırım, otobüs durakları ve yaya geçitleri önlerine yapılan parklanmalar ise şehir içi trafiği aksatarak mağduriyeti ve trafik yoğunluğunu arttırıyor. Zabıta Teşkilatı olarak usulsüz parklanmalara karşı denetimlerimiz artarak sürecek. Bu konuda yasal mevzuat gereğince gerekli işlemler yapılmaya devam edecek. Vatandaşlarımızdan bu mağduriyetin giderilmesi için duyarlıklık bekliyoruz” diye konuştu.




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