Uyuşturucu ile mücadeleye Büyükşehir desteği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, ‘Uyuşturucu ile Mücadelede İl Eylem Planı’ kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Yüce, Sosyal Gelişim Merkezleri aracılığıyla madde ve madde bağımlığında ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik olarak birçok çalışmada yer aldıklarını ifade ederken, önceliklerinin madde bağımlılığının ne olduğunu, hangi belirtilerle fark edilebileceğini, çocukları madde kullanımına yönelten faktörlerin neler olduğu konularında aileleri bilgilendirmek olduğunu söyledi. Sosyal Gelişim Merkezleri’nde kendilerine emanet edilen çocuklarda ve ailelerinde uyuşturucu ile mücadele bilincini oluşturmak için eğitimler verdiklerini ve broşürler dağıttıklarını belirten Yüce, “Merkez, Akyazı ve Geyve Sosyal Gelişim Merkezlerimizdeki kurslarımızdan her yıl 15 bin çocuk yararlanıyor. Ayrıca merkezlerimizde aileler için sunulan eğitimlerden ve düzenlenen konferanslardan yararlanan katılımcılarımıza broşür dağıtımı yaptık. Son iki yılda Daire Başkanlığı olarak iftarlarımıza katılan misafirlerimize de 50 bin broşür dağıttık. İlk amacımız ailelerimizin ve çocuklarımızın; ’Bir kereden bir şey olmaz’ diye başlayan bağımlılık döngüsünün içine girmelerini önleyici tedbirler almalarını sağlamak” diye konuştu.

“Büyük tehlike kaynağı”

Başkan Yüce, “Gençlik için çok büyük bir tehlike kaynağı olan bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımının önlenmesi kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak ilgili tüm Daire Başkanlıkları ile koordinasyon halinde çalışmalar yürütüyoruz. Bu konuda personellerimiz ve ulaşabildiğimiz tüm vatandaşlarda bilinç oluşturmayı çok önemsiyoruz. Bu çerçevede ‘Uyuşturucu ile mücadelede bilgilendirme yapılması’ kapsamında 2015-2017 yılları arasında 3 bin 189 kişinin bu eğitimleri almasını sağladık. Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi ve Yaşayarak Öğrenme Macera Parkında ise “Uyuşturucu ile mücadele” kapsamında 60 kişinin katılımıyla seminer düzenledik. Zabıta Dairesi, market ve büfelerde uyarıcı ve uçucu madde satışının engellenmesine yönelik olarak 200 denetim çalışması gerçekleştirdi. İmar ve Şehircilik Dairesi uyuşturucu satışı ve kullanımına uygun olabilecek metruk binalara yönelik denetimler kapsamında 433 binada denetim çalışması yaparken, 41 metruk binayı ise yıktı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi uyuşturucu ile mücadele konusunda 2 bin 378 personele eğitim verdi. Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi, SAMEK merkezlerinde ve Gençlik Spor Müdürlüğü kurslarında bin 278 kişinin katıldığı uyuşturucu ile mücadele seminerleri düzenledi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığımız 13 bin broşür dağıtımı yaparken, 7 bin 900 hastaya ise bilgilendirmede bulundu. Halka İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından 83 bin broşür basımı, 2 bin 300 broşür dağıtımı ve 270 raket, afiş çalışması gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.