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19 Kasım 2017 19:51

Uyuşturucu tacirleri Sakarya’dan düğmeye basılan operasyonla Çankırı’da yakalandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takip altında olan 4 uyuşturucu taciri Çankırı’da yakalandı.

Uyuşturucu tacirleri Sakarya’dan düğmeye basılan operasyonla Çankırı’da yakalandı

19 Kasım 2017 19:51

Operasyonda; 5 bin adet sentetik hap ve 3 kilo 200 gram skank ismi verilen esrar maddesi yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma İstihbarat ekiplerince bir süredir takip edilen biri kadın 4 kişilik uyuşturucu şebekesinin kiralık bir araçla yüklü miktarda sentetik uyuşturucu hap ve skank türü esrar maddesi sevk edeceği bilgisine ulaşıldı. Sakaya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince araştırılan konu sonrasında Çankırı İl Jandarması ile irtibata geçildi. Bilginin paylaşılması üzerine Çankırı’da uyuşturucu tacirleri ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Zehir tacirlerince kullanılan kiralık araçta yapılan aramada ise; 5 bin adet sentetik hap ve 3 bin 200 gram skank diye tabir edilen esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan 4 zehir tacirinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.




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