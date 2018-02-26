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26 Şubat 2018 17:01

Uyuşturucudan sabıkalı cezaevi firarisi yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 adet uyuşturucu suçundan kaydı ile 7 yıl kesilmiş hapis cezası olduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen şahıs Hendek ilçesinde yakalanarak tutuklandı.

Uyuşturucudan sabıkalı cezaevi firarisi yakalandı

26 Şubat 2018 17:01


Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, durumundan şüphelenen şahıs durdurulmak istendi. Şahsın kaçmaya başlaması üzerine yaşanan kovalamaca sonucu ekiplerce yakalanan E.K.’nın (29) uyuşturucu suçlarından 11 adet kaydı ile 7 yıl kesilmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Aynı zamanda cezaevi firarisi olan ve arandığı öğrenilen şahıs emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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