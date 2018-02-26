Uyuşturucudan sabıkalı cezaevi firarisi yakalandı

Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, durumundan şüphelenen şahıs durdurulmak istendi. Şahsın kaçmaya başlaması üzerine yaşanan kovalamaca sonucu ekiplerce yakalanan E.K.’nın (29) uyuşturucu suçlarından 11 adet kaydı ile 7 yıl kesilmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Aynı zamanda cezaevi firarisi olan ve arandığı öğrenilen şahıs emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.