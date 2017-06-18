Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 02:23

Uzman Çavuş Yıldız’ın naaşı Sakarya’ya getirildi

Erzurum’da PKK’lı teröristler ile girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yakup Yılmaz’ın naaşı Sakarya’ya getirildi.

Uzman Çavuş Yıldız’ın naaşı Sakarya’ya getirildi

18 Haziran 2017 02:23


Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca Şenkaya İlçesi kırsalında bölücü PKK terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için başlatılan ‘Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-19’ operasyonunda PKK’lı teröristlerce Çamlıalan kırsalında çıkan silahlı çatışmada Sakaryalı Uzman Çavuş Yakup Yılmaz ağır yaralanmış, Yılmaz kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit haberi, Sakarya’nın Serdivan ilçesi Arabacılanı mahallesinde bulunan baba Aziz Yılmaz’ın evine askeri yetkililerce verilmişti. Acı haberi alan baba Aziz Yılmaz’ın evinde feryatlar yükselirken, baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.


Sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından şehit Uzman Çavuş Yakup Yılmaz’ın naaşı uçak ile Kocaeli Cengiz Topel Havaalanı’na gönderildi. Buradan aile yakınlarınca alınan cenaze, Adapazarı ilçesinde bulunan Yorgalar Mezarlığına getirildi. Şehit Yılmaz’ın cenaze namazı, öğle namazına müteakip Serdivan ilçesinde bulunan Medine Camii’sinde kılınacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
22
°
C
  • Pazartesi
    22°C
  • Salı
    28°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
SAKARYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:59
  • Güneş :05:20
  • Öğle :13:11
  • İkindi :17:11
  • Akşam :20:40
  • Yatsı :22:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!