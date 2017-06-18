Uzman Çavuş Yıldız’ın naaşı Sakarya’ya getirildi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca Şenkaya İlçesi kırsalında bölücü PKK terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için başlatılan ‘Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-19’ operasyonunda PKK’lı teröristlerce Çamlıalan kırsalında çıkan silahlı çatışmada Sakaryalı Uzman Çavuş Yakup Yılmaz ağır yaralanmış, Yılmaz kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit haberi, Sakarya’nın Serdivan ilçesi Arabacılanı mahallesinde bulunan baba Aziz Yılmaz’ın evine askeri yetkililerce verilmişti. Acı haberi alan baba Aziz Yılmaz’ın evinde feryatlar yükselirken, baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.

Sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından şehit Uzman Çavuş Yakup Yılmaz’ın naaşı uçak ile Kocaeli Cengiz Topel Havaalanı’na gönderildi. Buradan aile yakınlarınca alınan cenaze, Adapazarı ilçesinde bulunan Yorgalar Mezarlığına getirildi. Şehit Yılmaz’ın cenaze namazı, öğle namazına müteakip Serdivan ilçesinde bulunan Medine Camii’sinde kılınacak.