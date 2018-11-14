Uzunkum Mahallesi'ne 935 ton asfalt atıldı

Sakarya Büyükşehir ekipleri tarafından Uzunkum Mahallesi'nde daha önce altyapı çalışması yapılan noktaların asfalt çalışmasını tamamladı.

İlçe genelinde mahalle ve caddelerin kapsamlı bir şekilde yenileme projelerini gerçekleştiren Sapanca Belediyesi, Uzunkum Mahallesi'nde 850 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki yolu asfaltla kapladı. Toplamda 935 ton asfaltın kullanıldığı Uzunkum Mahallesinde, yağışlı havalarda yaşanan sıkıntılar sona erdi. Kış aylarının zorlu hava koşullarından halkın olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, SASKİ ve Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfaltlanan yolu vatandaşların hizmetine sunmak için gece gündüz çalıştı.

Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, “Vatandaşlarımızın sorunsuz olarak günlük hayatlarını idame etmeleri için Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ'den aldığımız destekle Sapanca Belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Asfaltsız yol kalmayacak sözüyle çıktığımız bu yolda, birçok mahallemize ve caddemize asfalt çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Çalışmalarımız tüm hızıyla aynı şekilde devam edecektir. Halkımızın refah ve huzuru için gece gündüz demeden ekibimle birlikte Sapancalı hemşerilerimizin mutluluğu için çalışıyoruz” dedi.

Mahalleye atılan asfaltlama sırasında Uzunkum Mahalle Muhtarı Necati Başar da hazır bulundu.