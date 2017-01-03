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03 Ocak 2017 17:11

Vagon Park gündüz ayrı gece ayrı güzel

Vagon Park gündüz ayrı gece ayrı güzel

03 Ocak 2017 17:11

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mithatpaşa Kavşağı’nda hayata geçirilen kavşak düzenlemesi beraberinde yeni yaşam alanlarını da Sakaryalıların kullanımına sundu. Proje kapsamında 4 bin metrekarelik yeşil alan inşa edildi. Vagon Park adı verilen bölgenin bahar ayları ile birlikte vatandaşların yeni buluşma noktalarından biri olması bekleniyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Adapazarı Mithatpaşa Kavşağı’nda başlatılan ulaşım projesi bölgeye yeni yaşam alanlarını da kazandırdı. Proje kapsamında 4 bin metrekarelik yeşil alan inşa edilirken, Vagon Park adı verilen bölgeye oturma grupları, peyzaj düzenlemeleri, ağaç dikimleri ve diğer gereklilikler konuşlandırıldı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, hayata geçirilen düzenlemenin bahar ayları ile birlikte vatandaşların uğrak noktalarından biri olacağını beklediklerini kaydetti. Bölgede gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili bilgiler paylaşan Karamehmetoğlu, “4 bin metrekarelik alanda dikkat çeken bir çalışmayı hayata geçirdik. Henüz proje aşamasındayken gerekli keşif işlemlerini tamamladık ve alandaki ağaçların tümünün korunması kararını aldık. Bölgede eski park düzenlemesinden kalan sert peyzajı oluşturan malzemelerin tümünü kaldırdık. Doğal malzemelerle alanı zenginleştirdik. İnşallah bahar ayları ile birlikte şehrimizin yeni buluşma noktalarından biri de Vagon Park olacak. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.



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