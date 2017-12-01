Sakarya Kaynarca ilçesinde 9 aylık hamile Emani Al Rahmun’a tecavüz edilmesi, annenin ve yanındaki 10 aylık bebeği olmak üzere 3 canın hunharca katledilmesi haberi tüm vicdanlara ateş düşürmüştü. 20 yaşındaki 9 aylık hamile Emani Al Rahmun’un tecavüz edildikten sonra 10 aylık çocuğu Halaf Al Rahmun ile birlikte öldürülmesi sonrası tutuklanan ve güvenlik gerekçesiyle Kocaeli’ne bağlı Kandıra İlçesi’nde bulunan cezaevine gönderilen katil zanlıları Birol Karacal ve Cemal Bay, Sakarya Adliyesi’ne getirildi. Emniyet ekiplerince çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı. Zanlılar getirildikleri araç içerisinde bir süre bekletildikten sonra jandarma ve polis ekiplerince oluşturulan güvenlik koridoru ile adliye içerisine alındı.

Öte yandan, gerçekleşen dava öncesin STK’lar Sakarya Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak gerçekleşen olayı kınayarak, her türlü nefret suçuna karşı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceklerini belirtmişlerdi.