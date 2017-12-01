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01 Aralık 2017 12:12

Vahşi cinayetin zanlıları adliyeye geniş güvenlik önlemleriyle getirildi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 9 aylık hamile olan ve tecavüz edildikten sonra 10 aylık çocuğu ile birlikte öldürülen Emani Al Rahmun’un cinayet zanlıları Birol Karacal ve Cemal Bay adliyeye geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Vahşi cinayetin zanlıları adliyeye geniş güvenlik önlemleriyle getirildi

01 Aralık 2017 12:12


Sakarya Kaynarca ilçesinde 9 aylık hamile Emani Al Rahmun’a tecavüz edilmesi, annenin ve yanındaki 10 aylık bebeği olmak üzere 3 canın hunharca katledilmesi haberi tüm vicdanlara ateş düşürmüştü. 20 yaşındaki 9 aylık hamile Emani Al Rahmun’un tecavüz edildikten sonra 10 aylık çocuğu Halaf Al Rahmun ile birlikte öldürülmesi sonrası tutuklanan ve güvenlik gerekçesiyle Kocaeli’ne bağlı Kandıra İlçesi’nde bulunan cezaevine gönderilen katil zanlıları Birol Karacal ve Cemal Bay, Sakarya Adliyesi’ne getirildi. Emniyet ekiplerince çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı. Zanlılar getirildikleri araç içerisinde bir süre bekletildikten sonra jandarma ve polis ekiplerince oluşturulan güvenlik koridoru ile adliye içerisine alındı.


Öte yandan, gerçekleşen dava öncesin STK’lar Sakarya Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak gerçekleşen olayı kınayarak, her türlü nefret suçuna karşı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceklerini belirtmişlerdi.




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