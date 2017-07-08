Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2017 14:25

Vahşice öldürülen Suriyeli hamile kadın ve bebeğinin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde tecavüz edildikten sonra başına taşla vurularak öldürülen Suriyeli hamile kadın ve 10 aylık bebeği Adapazarı ilçesi Orhan Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Suriye’nin İdlip şehrine gönderildi.

Vahşice öldürülen Suriyeli hamile kadın ve bebeğinin cenazesinde gözyaşları sel oldu

08 Temmuz 2017 14:25

Gözyaşlarının sel olduğu cenazeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal da katıldı.


Kaynarca ilçesi Birlik Mahallesi’nde 9 aylık hamile Emani Al-Rahmun (20) ve 10 aylık bebeği Halaf Al-Rahmun, Birol Karacal ve Cemal Bay isimli şahıslar tarafından kaçırıldıktan sonra tecavüz edilmiş, ardından başına taşla vurularak öldürülmüştü. Hamile kadın ve 10 aylık bebeğinin cansız bedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından dün gece Sakarya’ya getirilmişti. Genç kadın ve 10 aylık bebeği için Adapazarı Orhan Camii’nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in kıldırdığı cenaze namazı öncesi ve sonrası yüzlerce vatandaş idam sloganı attı. Genç kadının eşi Halid Al-Rahmun ve yakınları ayakta durmakta zorluk çekti.


Cenaze törenine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, belediye başkanları ve STK temsilcileri katıldı.


9 aylık hamile Emani Al-Rahmun (20) ve 10 aylık bebeği Halaf Al-Rahmun’un cenazeleri, cenaze namazından sonra Suriye’nin İdlip kentine götürülmek üzere İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanına gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
SAKARYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 14 ŞEVVÂL 1438
  • 08 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:11
  • Güneş :05:28
  • Öğle :13:15
  • İkindi :17:14
  • Akşam :20:40
  • Yatsı :22:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!