Vali Balkanlıoğlu: “Akçay Barajı Türkiye'ye örnek bir proje”

Ziyarette Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'na Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Cengiz Yiğit, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık eşlik etti. Yatırımlarla ilgili Başkan Toçoğlu ve Genel Müdür Dr. Rüstem Keleş'ten bilgi alan Vali Balkanlıoğlu, SASKİ'nin şehir için çok önemli işlere imza attığını belirtti.

İçmesuyu kaynaklarını koruyarak şehre yeni kaynaklar kazandırmaya devam edeceklerini belirten Dr. Rüstem Keleş, “Ziyaretlerimiz kapsamında öncelikle Türkiye'de revizyona ihtiyaç duymayan 3 arıtma tesisinden birisi olan Hızırilyas Su Yönetim Merkezimizi ziyaret ettik. Sapanca Gölü'nden aldığımız suyun şişelenmiş sulardan bile çok daha kaliteli bir şekilde vatandaşlarımızın musluklarına nasıl ulaştığını değerli misafirlerimizle paylaştık. Akçay Barajı Projemiz kapsamında çalışmalarımızın sürdüğü Hızırilyas HES, Hacımercan HES, isale hattı ve baraj bölgesinde incelemelerde bulunduk. Alternatif su kaynağı ve enerji yatırımlarımızla ilgili bilgiler verdik. Şehrimizi güçlü altyapıyla buluşturmak için projeler üretmeye, temiz enerjiye yönelik yatırım yapmaya, içmesuyu kaynaklarımızı koruyarak şehrimize yeni kaynaklar kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Göreve geldikleri günden bugüne şehri 1,3 milyarlık altyapı yatırımıyla buluşturduklarını söyleyen Başkan Toçoğlu, “Dev içmesuyu hatları, içmesuyu arıtma tesisleri, kanalizasyon hatları, atıksu arıtma tesisleri, yağmursuyu hatları ve enerji yatırımlarını hayata geçirdik. Akçay Barajı ise şehrimizin temiz su potansiyelinin arttırılması açısından son derece önemli bir yere sahip. Hem ana içmesuyu kaynağımız Sapanca Gölü üzerindeki baskıyı azaltacak, hem de 3 noktada kuracağımız HES'ler ile yenilenebilir enerji üreteceğiz. ADASU HES'in ardından yerel idare olarak bir ilki başaracak, şehrimizi 140 milyonluk yatırımla buluşturacağız. Büyükşehir olarak her alanda olduğu gibi içmesuyu anlamında da şehrimizin geleceğine güvence sağlayacağız. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Büyükşehir demek temiz içmesuyu demek” diye konuştu.

Şehrin son derece önemli bir yatırımı olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Vali İrfan Balkanlıoğlu ise, “Burada hummalı bir çalışma yapılıyor. Sakarya'nın 100 yıllık su ihtiyacını bu baraj gidermiş olacak. Cazibesi ile geldiği için elektrik masrafı da olmayacak. Şehirden 900 metre yukarıda bir noktadayız. Dolayısıyla şiddetli bir basınçla su çelik borulardan aşağı inecek ve bu basıncı elektrik enerjisine çevirmek suretiyle elektrik ihtiyacını da karşılayacak. Belediyemiz büyük bir tasarruf sağlamış olacak. 12 megavatlık bu elektrik enerjisi belediyenin sarf ettiği enerjinin büyük bir bölümünü karşılayacak. Büyükşehir Başkanımız Zeki Toçoğlu'nu ve SASKİ Genel Müdürümüz Dr. Rüstem Keleş'i tebrik ediyorum. Türkiye'ye örnek bir proje ve arıtma tesislerini dünya da ender kullanan ülkelerin teknolojisini burada gerçekleştirmişler. Çok daha tasarruflu birinci sınıf su elde ediliyor. İçmesuyu şişe suyu kıvamında hatta daha kaliteli. Sakarya bu konuda çok şanslı. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Allah izin verirse burada bu yıl su tutmaya başlanacak. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.