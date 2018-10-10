Vali Balkanlıoğlu Pamukova'da incelemelerde bulundu

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Çerkeşli köyünde soğuk hava işletmeciliği yapan Ali Aslan'a ait Pamukova ilçesinde bulunan soğuk hava deposunu ziyaret eden Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu firma sahibinden sürece dair bilgiler aldı. Vali Balkanoğlu, bereketli topraklara sahip bölgede yetiştirilen meyvelerin, Pamukova ilçesindeki soğuk hava depolarında sağlıklı bir şekilde muhafaza edildiğini, bu sektörün gelişmesi adına ürünlerin tazeliğini koruyup, üreticiye de hasat sonrası büyük kolaylık sağladığını ifade etti. İl ve ilçelerinin, ülkede meyve ve sebze deposu olarak anılmasının büyük katma değer de kazandırdığını belirten Vali Balkanlıoğlu, çiftçilerin ürünlerini daha rahat pazarlayabilmesi adına desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Konu hakkında bilgi veren işletme sahibi Aslan, Vali İrfan Balkanlıoğlu'nun ve beraberindekilerin ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Aslan, “Osmaneli ilçesi Çerkeşli köyünde ilk soğuk hava depomu 1989 yılında yaptım. İlerleyen yıllarda ihtiyaçları karşılamadığı için ikinci soğuk hava deposunda yaptım. Yaptığım araştırmalar sonrasında baktım ki komşu ilçemiz olan Pamukova ilçesinde de soğuk hava deposuna ihtiyaç var ve 2012 yılında üçüncü şubesini de Pamukova'ya açtım. Oradaki çiftçilere de hizmet vermekteyim. İşletmemizi ziyaret eden Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'na saklama koşulları ve saklanacak ürünlere uygulanan işlemler hakkında bilgiler verdim” dedi.