Vali Balkanlıoğlu ve Başkan Toçoğlu SESOB Eğitim Merkezi’ni inceledi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, SESOB Mesleki Sınav Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, SESOB Başkanı Hasan Alişan, İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya, SGK İl Müdürü Erhan Çavuş ve Sakarya Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak yer aldı. Meslek Eğitiminde standardı oluşturmaya çalıştıklarını belirten SESOB Başkanı Hasan Alişan, “Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak eğitim konusunda iyi durumdayız. 2002 yılından bu yana eğitimlerimiz devam ediyor. Meslek Eğitiminde standardı oluşturmaya çalışıyoruz. Sınav Merkezimizde 10 ayrı iş kolunda inşaat sektörüne eğitimler sunuyoruz. Meslekte ileri gelen temsilciler de eğitimlerimizde öğretici olarak yer alıyor” dedi.

SESOB Eğitim Merkezi’nin sektöre büyük katkılar sunacağını söyleyen Başkan Zeki Toçoğlu, “Bugün Valimiz, Birlik Başkanımızla birlikte SESOB Eğitim Merkezi’nde incelemelerde bulunduk. Yenikent’te yapılan iş merkezlerini kamu kurum ve kuruluşlara tahsis ediyoruz. Hem bölgeye canlılık kazandırıyoruz hem de kurumlarımızın atıl durumda olan binalardan faydalanmalarına olanak sunuyoruz. Bu binaların dönüştürülerek işlevsel hale gelmesi bizleri de memnun ediyor. İnşallah SESOB eğitim merkezinde faydalı çalışmalarını sürdürecek, sektöre büyük katkılar sunacaktır” diye konuştu.

Vali İrfan Balkanlıoğlu ise, “Mesleki standartlar ile işgücüne büyük katkı sağlayan SESOB Mesleki Sınav Merkezi’nin yeni hizmet binasında incelemelerde bulunduk. Çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgiler aldık. SESOB; eğitim merkeziyle bölgede önemli bir konuma geldi” şeklinde konuştu.