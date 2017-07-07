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07 Temmuz 2017 11:35

Vali Balkanlıoğlu’na SATSO’dan ziyaret

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, Meclis Başkanı Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Ordu Valiliği’nden Sakarya Valiliği’ne atanan Vali İrfan Balkanlıoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Balkanlıoğlu’na SATSO’dan ziyaret

07 Temmuz 2017 11:35


Vali Balkanlıoğlu’nun makamında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Kösemusul ve Altuğ’un yanı sıra, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Yılgenci, Yönetim Kurulu Üyeleri; Ömer Arslan, Emrullah Terzioğlu, Yunus Tever, Fatma Aygün Kahya, Onur Kansu, Murat Can ve Genel Sekreter Yiğit Ateş hazır bulundu.


Ziyarette konuşan Başkan Mahmut Kösemusul, Sakarya’nın potansiyeli ve avantajlarından kısaca bahsetti. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak 7/24 şehre katma değer kazandırmak için çalıştıklarını belirten Kösemusul, “Şehrimizin eşrafı, sanayicilerimiz, ticaret erbaplarımız, şehrimize büyük değer katan kuruluşlarımız başarı çıtasını her geçen gün yukarılara taşıyorlar. Birlik ve beraberlikle inşallah hedeflerimize ulaşacağız. Bu vesileyle Sn. Valimize başarılar diliyorum. Allah duasını alacak hayırlı hizmetler sunmayı nasip eylesin” dedi. Meclis Başkanı Akgün Altuğ ise Sakarya’nın tüm sektörlerde başarı kazanacak önemli değerlere sahip olduğunu dile getirdi. Altuğ, “Sn. Valimizle birlikte inşallah sanayimizle birlikte, tarımda ve turizmde de önemli gelişmelerle karşılaşacağız. Başarılar diliyorum” diye konuştu.


SATSO Heyeti’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Balkanlıoğlu, “’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı ile bu makamlarda görev alıyoruz. Makamlar gelip geçer, önemli olan görev süresince hizmet etmek, en güzel hizmetlere vesile olmaktır. İş dünyası bir şehir için çok önemlidir. Onların başarısı için işlerini kolaylaştırmak için projelerine destek vermek için çalışacağız. Sakarya, çok önemli ve değerli bir şehirdir. İnşallah şehrimizi daha ilerilere taşıyacağız” şeklinde konuştu.




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